Вестник Кавказа

Алюминиевый завод в ОАЭ серьезно пострадал из-за ударов Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заводу по производству алюминия компании EGA был нанесен серьезный ущерб в Абу-Даби – промышленная зона, в которой он расположен, подверглась ударам со стороны Ирана.

Значительный ущерб понес завод, производящий алюминий, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в результате атаки Ирана, сообщает "Аль-Джазира".

В сообщении телеканала уточняется, что завод принадлежит компании Emirates Global Aluminum (EGA). Он был поврежден в ходе атак, совершенных Ираном с помощью ракет и беспилотников, на экономическую зону Халифа в Абу-Даби сегодня утром.

"В результате атаки пострадало множество сотрудников"

– заявление EGA

В компании уточнили, что окончательная оценка ущерба еще не дана.

Ранее тот же телеканал сообщил о пожарах в промзоне в результате падения обломков ракет и БПЛА.

Напомним, что компания EGA – самый крупный производитель алюминия в ОАЭ.

Вам может быть интересно

