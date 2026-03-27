Алюминиевый завод в ОАЭ серьезно пострадал из-за ударов Ирана

Значительный ущерб понес завод, производящий алюминий, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в результате атаки Ирана, сообщает "Аль-Джазира".

В сообщении телеканала уточняется, что завод принадлежит компании Emirates Global Aluminum (EGA). Он был поврежден в ходе атак, совершенных Ираном с помощью ракет и беспилотников, на экономическую зону Халифа в Абу-Даби сегодня утром.

"В результате атаки пострадало множество сотрудников"

– заявление EGA

В компании уточнили, что окончательная оценка ущерба еще не дана.

Ранее тот же телеканал сообщил о пожарах в промзоне в результате падения обломков ракет и БПЛА.

Напомним, что компания EGA – самый крупный производитель алюминия в ОАЭ.