Иран задумался о выходе из ДНЯО

Тегеран включил в свою повестку дня возможность отказа Ирана от участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Власти Ирана всерьез рассматривают сценарий выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает агентство Tasnim со ссылкой на парламент Ирана.

"Некоторые профильные структуры в Иране, в том числе парламент, в срочном порядке рассматривают вопрос выхода из договора, и укрепляется убеждение, что у страны нет никаких причин оставаться в этом соглашении"

– Tasnim

В публикации говорится, что, как следует из ДНЯО, МАГАТЭ обязано помогать Ирану защищать свое право на использование ядерных технологий в мирных целях, а также на применение соответствующего оборудования:

Однако на деле, указывается в статье, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси косвенно направляет противоборствующую сторону конфликта к применению ядерного оружия против объектов в Иране. В то же время США и Израиль атакуют иранские ядерные объекты не встречая никаких претензий или осуждения со стороны международного агентства. В таких условиях, говорится в материале, у Тегерана нет причин для того, чтобы продолжать участвовать в договоре.

Кроме того, сказано в публикации, в таком случае выход из ДНЯО не будет означать взятие курса на создание ядерного оружия – такая мера будет предпринята для остановки американской и израильской разведдеятельности.