Захарова призвала мир и МАГАТЭ принять меры по атакам на атомные объекты Ирана

Мировое сообщество и МАГАТЭ должны предпринять шаги в связи с угрожающими ядерной безопасности ударами по ядерным объектам Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что стороны-агрессоры, повышая ставки в ближневосточном конфликте, не обращая внимания на соответствующие риски, в том числе на угрозу крупного радиоактивного заражения, сознательно нанесли удары по комплексу по производству тяжелой воды в Хондабе, а также по заводу, производящему концентрат урановой руды, в Ардакане. Продолжаются и обстрелы в районе АЭС Бушер.

"Данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества. Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать"

– Мария Захарова

Дипломат также выразила мнение, что руководство МАГАТЭ должно более отчетливо заявить об угрозе.

"Надеемся, что, оперативно получая объективную информацию о происходящем непосредственно на местах от иранских властей, гендиректор МАГАТЭ сумеет незамедлительно и четко донести до агрессоров простую мысль: "Вам пора остановиться! Вы уже перешли черту, но у вас есть шанс не совершать еще больших злодеяний, не преумножать число невинных жертв и не доводить трагедию до масштабов глобального бедствия""

– Мария Захарова

Официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что наносящие удары по иранским мирным атомным объектам страны таким образом буквально сводят на нет Договор о нераспространении ядерного оружия, а также механизмы проверок и профильные нормы МАГАТЭ, конвенции по ядерной и физической безопасности.

Мария Захарова пояснила, что решения, ранее согласованные и одобренные на международном уровне, воспринимаются ими как имеющие какое-либо значения, так что в любой момент они могут нарушить их, действуя для своей выгоды в рамках геополитической конъюнктуры.

Россия, подчеркнула дипломат, решительно осуждает такое деструктивное поведение и призывает немедленно прекратить его.