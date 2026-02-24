Китайская компания обеспечит чистой энергией Павлодарскую область Казахстана

В Павлодарской области Казахстана стартовало строительства крупной ветроэоектростанции мощностью в 1 гигаватт, которую возводит китайская корпорация – она будет введена в эксплуатацию в 2029 году.

Китайская корпорация State Power Investment Corporation совместно с ТОО Pavlodar Green Energy приступила к строительству крупной ветроэлектростанции мощностью в 1 ГВт, мачты ее ветряков вырастут вблизи Экибастуза в Павлодарской области Казахстана, сообщает Минэнерго страны.

Особенность новой ВЭС заключается в том, что она будет накапливать выработанную ветряками электроэнергию в специальных аккумуляторных накопителях мощностью 300 МВт и по мере необходимости отдавать ее в сеть. Это позволит сглаживать природные колебания выработки и гарантировать выдачу стабильной мощности, передает Sputnik Казахстан.

Иностранные инвесторы вложат в строительство $1,2 млрд: ожидается, что новая ВЭС будет вырабатывать 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии в год, а на полную мощность она заработает в 2029 году, говорится в сообщении.

