Минобороны Азербайджана осудило запуск иранской ракеты по Турции

Азербайджанское министерство обороны выразило решительное осуждение в связи с запуском ракеты из Ирана по территории Турции, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.
"Решительно осуждаем запуск баллистической ракеты с территории Исламской Республики Иран по территории Турецкой Республики"
– Минобороны Турции
В ведомстве подчеркнули, что выражают солидарность братской Турции. В министерстве также еще раз подтвердили, что Азербайджан неизменно поддерживает безопасность и территориальную целостность Турции.