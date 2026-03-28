Вестник Кавказа

Минобороны Азербайджана осудило запуск иранской ракеты по Турции

Азербайджанское министерство обороны выразило решительное осуждение в связи с запуском ракеты из Ирана по территории Турции, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Решительно осуждаем запуск баллистической ракеты с территории Исламской Республики Иран по территории Турецкой Республики"

– Минобороны Турции

В ведомстве подчеркнули, что выражают солидарность братской Турции. В министерстве также еще раз подтвердили, что Азербайджан неизменно поддерживает безопасность и территориальную целостность Турции.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





