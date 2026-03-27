Визит американских конгрессменов в Госдуму ждут в июне

В Госдуме ожидают, что ответный визит американских парламентариев может состояться в начале лета. На прошлой неделе российские депутаты побывали в Вашингтоне.

Конгрессмены США могут посетить Россию с ответным визитом может в июне, такое мнение выразил заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, глава делегации, посетившей ранее Вашингтон, Вячеслав Никонов.

"Я так представляю себе без какой-то конкретики, что, скорее всего, это будет июнь - до празднования 250-летия Соединенных Штатов, которое там сейчас будет главным событием, это 4 июля и все, что вокруг этой даты. Поэтому скорее всего, это июнь"

– Вячеслав Никонов

Депутат добавил, что точные даты ответного визита будут зависеть от выборов, которые запланированы как в США, так и в РФ.

Визит в США, который совершила делегация депутатов Госдумы, носил неофициальный характер и был совершен по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны.

"Надо отдать должное конгрессвумен Анне Луне, которая проявила здесь действительно большую энергию. Это человек, который близок к президенту США Трампу, она представляет округ, соседний с Мар-а-Лаго, где находится резиденция Трампа во Флориде. Собственно, инициатива последовала оттуда, то есть из кругов, близких президенту США"

– Вячеслав Никонов

Он отметил, что американская сторона проявила определенную политическую смелость, так как сейчас в США контакты с официальными лицами России, "это вещь, так скажем, политически небезопасная".