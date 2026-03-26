Визит депутатов Госдумы в США стал историческим – Никонов

Депутаты Государственной думы совершили исторический визит в Вашингтон, заявил по его итогам первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов (партия "Единая Россия").

"Завершается визит делегации Государственной думы в Соединенные Штаты Америки по приглашению членов Конгресса США. Можно считать визит историческим"

– Вячеслав Никонов

Парламентарий напомнил, что этот визит стал первым таким событием за длительное время.

В то же время Никонов уточнил, что ожидать каких-либо судьбоносных прорывов от этого визита не следует, однако но и принижать его значение тоже не нужно.

Первый зампред профильного комитета Госдумы также рассказал о повестке переговоров, которые состоялись в Вашингтоне. По его словам, на них рассматривались в том числе такие темы, как авиасообщение, выдача виз, российская загрансобственность, а также возможное участие российских спортсменов в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Законодатель также отметил, что можно говорить о возобновлении работы группы связи Дума - Конгресс США. Говоря об ответном визите делегации Конгресса в Россию, он уточнил, что такой визит может состояться уже в ближайшее время.