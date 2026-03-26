Почти все запланированные вопросы обсудили российские депутаты в США

Депутатам Госдумы РФ, по словам посла Александра Дарчиева, удалось рассмотреть в ходе переговоров в Вашингтоне практически все включенные в повестку дня темы.

В ходе визита депутатов Государственной думы в США российским парламентариям удалось обсудить с американскими коллегами почти все запланированные темы, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

Журналисты спросили у дипломата, все ли темы получилось затронуть в ходе встреч.

"Практически"

– Александр Дарчиев

Глава дипмиссии добавил, что парламентариям из РФ предстоит еще встреча с американскими политологами, передает РИА Новости.

Ранее Дарчиев говорил, что у депутатов на сегодня запланированы переговоры с представителями СНБ США и политологами. Накануне российская делегация встретилась с членами американского конгресса, и эти переговоры, по словам посла, были успешными.

Как рассказала член российской делегации, депутат, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова, многие конгрессмены, независимо от их отношения к ситуации на Украине, считают необходимым налаживание диалога и поддерживают идею воссоздания контактной группы в Конгрессе США, а также выступают за проведение ответного визита в Россию группы конгрессменов.