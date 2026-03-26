Конгрессменов США пригласили в Россию

Представителей Конгресса США пригласили с визитом в Россию, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что ответная встреча планируется после прошедшего в Вашингтоне раунда межпарламентского диалога РФ и США.

Как сообщил Кирилл Дмитриев, предварительно в Россию была приглашена конгрессмен Анна Паулина Луна, по инициативе которой состоялись переговоры в американской столице.

"Конгрессмен Луна - сторонница диалога и пути к миру. Она возглавила усилия по созданию американо-российского парламентского диалога и первой за 25 лет встречи. Мы также с нетерпением ждем встречи с ней и ее коллегами в России в ближайшее время!"

– Кирилл Дмитриев

Напомним, в настоящее время группа из пяти российских депутатов находится в США по приглашению конгрессмена Анны Паулины Луны. Накануне российская делегация провела встречу с законодателями от обеих американских партий.