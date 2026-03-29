Война США против Ирана может завершиться без открытия Ормуза – СМИ

США могут завершить военные действия в отношении Ирана, невзирая на ситуацию с Ормузским проливом. Разблокировка водной артерии может затянуть операцию, которая была рассчитана на шесть недель, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп рассматривает скорое завершение операции против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным, об этом он заявил советникам, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

В Вашингтоне, передает издание, видят опасность выбивания из графика военной операции продолжительностью шесть недель в случае, если американские военные займутся также открытие Ормуза для международного судоходства.

По мнению Трампа, силовым путем в Иране должны быть достигнуты главные цели США, а вопросы открытия пролива могут решаться позже путем дипломатии. Если дипломатия не приведет к успеху, США потребуют шагов по открытию Ормуза от стран Персидского залива и Европы.

Заявления Трампа о скором завершении конфликта, передает портал Axios, могут быть нацелены на то, чтобы убедить американцев, что конфликт "не приведет к затяжной войне". Изначально глава Белого дома рассчитывал разобраться с Ираном на четыре-пять недель, военная операция длится уже пятую неделю.