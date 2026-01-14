Абхазия сделает упор на развитии автохтонных сортов винограда

Ставка в развитии абхазского виноделия будет сделана на местные, автохтонные сорта винограда – власти страны намерены принять соответствующий закон, который установит правила для виноделов и закрепит происхождение абхазского вина за регионом.

Абхазские виноделы будут активно развивать и культивировать местные, автохтонные сорта солнечной ягоды, заявил глава Ассоциации виноделов и виноградарей Алхас Аргун.

"Я думаю, что в ближайшее время будет приниматься закон "О вине", который будет регулировать саму терминологию, деятельность виноделов и, в первую очередь, будет внедряться понятие вина. Абхазским может называться только то вино, которое сделано из выращенного у нас винограда"

- Алхас Аргун

При этом затраты на выращивание местного винограда как правило не покрываются его продажей: в среднем закладка одного гектара плантаций обходится в 2-2,5 млн рублей, и чтобы выйти на его, рентабельность, требуется немалое время, пояснил глава ассоциации, передает Sputnik Абхазия.

Гораздо выгоднее производить из него качественное вино, которое существенно увеличивает себестоимость напитка при его продаже за счет уникального винограда, выращиваемого в уникальном климате региона, добавил Алхас Аргун.

