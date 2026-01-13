Абхазия может привлечь туристов гастрономическим разнообразием – Минтуризма

Потенциал Абхазии для развития гастрономического туризма очень велик – она может привлечь гостей не только собственно национальной кухней, но и экологической чистотой продуктов, заявили в Минтуризма.

Гастрономическое разнообразие Абхазии может стать импульсом, побуждающим туристов приезжать в республику на отдых, рассказала начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Инара Бения.

Она напомнила, что, кроме национальной абхазской кухни, в республике представлены различные культуры и традиции, в том числе и кухня, других народов, которые проживали и проживают здесь.

Чиновница отметила, что, говоря о гастротуризме в Абхазии, можно делать акцент на том, что блюда в республике готовят из экологически чистых продуктов. Именно этот факт, по ее словам, позволит обозначить особость Абхазии, ведь различные сходные блюда также готовятся на Кавказе, в прибрежном Краснодарском крае и в соседних республиках, передает Sputnik.

"Гастрономия может быть разной, но именно в условиях Абхазии можно делать ставку на то, что это будут экологически чистые выращенные продукты, и из них будут приготовлены национальные блюда Абхазии. Я думаю, это главный приоритет"

– Инара Бения