Кубань прирастет новыми социальными объектами

Власти Краснодарского края в нынешнем 2026 году продолжат выполнение важных национальных проектов, направив на эти цели более 53 миллиардов рублей: особое внимание будет уделено строительству социальных объектов.

Краснодарский край продолжит развивать национальные проекты, при этом упор будет сделан на строительство социальных объектов, сообщил сегодня в ходе совещания регионального проектного комитета губернатор края Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба краевой администрации.

"Национальные проекты позволяют качественно преобразить все сферы жизни. И их реализация - одна из ключевых задач, поставленных перед нами президентом России. В 2026 году на решение задач по нацпроектам выделили 53,1 млрд рублей, из них 24 млрд - федеральные средства, 28,8 млрд - краевые"

- Вениамин Кондратьев

На строительство социальных объектов будут направлены серьезные финансы - 53,1 млрд рублей, 28,8 млрд рублей из которых составят средства из краевого бюджета.

Краснодарский край – один из лидеров страны в реализации национальны проектов с 2019 года: за это время в регионе построили около 200 важных и востребованных населением школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении.

В программе кубанских строителей 14 национальных проектов в области экономики, медицины, социальной сферы, промышленности и многих других, включая "Семью", "Продолжительную и активную жизнь", "Эффективную и конкурентную экономику", говорится в сообщении.