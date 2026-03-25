Иран еще год будет страдать от санкций Евросоюза

Несмотря на "очень хорошие" переговоры с Ираном, о которых сегодня в очередной раз заявил президент США Дональд Трамп, Совет Евросоюза сегодня принял решение еще на год продлить санкции против Ирана.

Совет Евросоюза сегодня на своем очередном заседании принял решение в очередной раз продлить действие ограничительных мер ЕС в ответ "на серьезные нарушения прав человека в Иране" – рестрикции продлеваются до 13 апреля будущего 2027 года.

"Совет ЕС сегодня решил продлить ограничительные меры Евросоюза, введенные в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране, до 13 апреля 2027 года"

Причина такого решения - якобы имеющиеся в стране "серьезные нарушения прав человека", говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении, передает РИА Новости.

Обновленный санкционный пакет против ИРИ включает запрет на поездки и замораживание активов, запрет на экспорт в Иран любого оборудования, в том числе для мониторинга телекоммуникаций, которое так или иначе может быть использовано "для внутренних репрессий".

Особая статья еврорестрикций – запрет гражданам и компаниям, работающим в странах объединения, предоставлять какие-либо финансовые средства указанным в перечне физическим и юридическим лицам, представляющим Тегеран.

Список немаленький – за время его введения в 2011 году в него вошли 262 физических лица и 53 организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 марта страны Евросоюза расширили санкционный список против Ирана, добавив в него 16 физических лиц и три организации, ополчившись против представителей властей, членов КСИР, следователей, прокуроров и полицейских.