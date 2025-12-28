"Потолок цен" на лекарства: в Грузии расширят список

В Грузии скорректируется ценовая политика в отношении некоторых лекарств, запланировано расширение списка лекарств с "потолком цен".

Глава Минздрава Грузии Михаил Саржвеладзе рассказал, что планируется расширение списка лекарств, на которые установлен "потолок цен".

Министр отметил, что сейчас "потолок цен" действует на более чем 7000 медикаментов, но для эффективной защиты интересов пациентов этого недостаточно.

"Мы видим определенную некорректную ценовую политику. Это требует справедливого регулирования. Это означает, что пациент должен получать лекарство по оптимальной и честной цене"

– Михаил Саржвеладзе

Он подчеркнул, что при этом бизнесу должно быть интересно работать даже при таких условиях, у него должна быть возможность получать прибыль.

При этом гендиректор фармкомпании Aversi Rational Малхаз Куртанидзе рассказал, что часть лекарств продается в аптеках даже ниже установленного потолка.

"Маржа на лекарства с "потолком цен" и без практически одинакова. Мы не рассчитываем цены отдельно. У нас общий принцип наценки… Нередко случается, что препарат продается даже дешевле "потолка цен" из-за конкуренции"

– Малхаз Куртанидзе

По его мнению, регулировать рынок исключительно "потолком цен" нельзя, большое влияние на ценообразование оказывает конкуренция на рынке.