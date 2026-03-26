ОАЭ лишили всех видов на жительство граждан Ирана – СМИ

Все виды на жительство в ОАЭ для граждан Ирана утратили свою силу. Принятое Абу-Даби решение затронуло в том числе и обладателей "золотых" ВНЖ.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) аннулировали все виды на жительство для граждан Ирана. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным Tehran Times, речь в том числе идет и о "золотых" ВНЖ, которые выдаются при инвестициях в страну. Издание акцентирует внимание на то, что ОАЭ тем самым присвоили себе иранские активы на общую сумму примерно $530 млрд.

Официально данную информацию власти ОАЭ пока не подтверждают.

Ранее СМИ писали, что ОАЭ решили принять участие в операции, которая должна обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе.