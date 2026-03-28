Расим Балаев похоронен в Баку

Народный артист АР Расим Балаев похоронен в первой Аллее почетного захоронения, сообщают азербайджанские СМИ.

Церемония прощания с покойным артистом сначала состоялась в Национальном академическом драматическом театре, после чего тело Расима Балаева было доставлено на Первую аллею почета.

Согласно сообщениям СМИ, на прощальной церемонии присутствовали члены семьи актера, друзья из мира искусства, представители культуры и общественной жизни, а также политические деятели во главе с премьер-министром Али Асадовым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева отправили на церемонию прощания траурный венок.

Напомним известие о смерти народного артиста Азербайджана Расима Балаева пришло накануне. Он ушел на 78-м году жизни в Стамбуле в результате болезни, тело было перевезено в Баку прошлой ночью.