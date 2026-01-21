Памяти Расима Балаева

29 марта скончался народный артист Азербайджана, известный киноактер Расим Балаев. Расскажем, в каких фильмах и телесериалах он снимался, какими наградами был отмечен.

Как Расим Балаев пришел в кино?

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в Агсуинском районе. Он с детства любил читать стихи, в школе занимался в театральном кружке и решил стать артистом. В 1965 году Балаев поступил в Бакинский театральный институт (теперь это Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), а после его окончания стал актером "Азербайджанфильма". В кино он дебютировал в 1971 году, это была эпизодическая роль в историко-биографическом фильме "Звезды не гаснут" режиссера Аждара Ибрагимова. Потом актер исполнил небольшую роль в политическом детективе Витаутаса Жалакявичюса "Это сладкое слово — свобода!". Часть съемок картины, в которой снимались Регимантас Адомайтис, Ирина Мирошниченко, Юозас Будрайтис, Михай Волонтир и другие популярные артисты, проходила в Баку. В 1973 году фильм стал победителем VIII Московского международного кинофестиваля.

Самые известные кинороли Расима Балаева

Приступив к съемкам исторической картины "Насими" о жизни и творчестве выдающегося поэта и философа, режиссер Гасан Сеидбейли долго не мог найти исполнителя главной роли. Сложность, объяснял он, заключалась в том, что "нужны были не только мастерство и опыт, а еще и определенный, ярко выраженный комплекс национальных черт и качеств". В итоге Сеидбейли выбрал Балаева. Эта работа принесла актеру известность, в 1974 году на VII Всесоюзном кинофестивале он получил II приз "за лучшее исполнение мужской роли", а сама картина была удостоена приза "за лучший фильм на историческую тему". На том же кинофестивале призом была отмечена еще одна кинолента с участием Балаева — "Твой первый час", поставленная Арифом Бабаевым.

В 1974 году актер впервые снялся у Расима Оджагова, исполнив одну из главных ролей в "Мстителе из Гянджабасара", а потом их сотрудничество продолжилось фильмами "Допрос" и "Комната в отеле".

На съемочной площадке с Сеидбейли Балаев снова встретился в 1976 году, сыграв в мелодраме "Цена счастья". На X Всесоюзном кинофестивале эта работа режиссера была удостоена специального приза.

Продолжил актер сниматься и у Бабаева: в 1977 году — в детективе "Удар в спину" и в 1981-м — в фильме о первых чекистах Азербайджана "Послезавтра, в полночь".

Важной работой для Балаева стала главная роль в исторической киноленте "Бабек" Эльдара Кулиева, снятой в 1979 году совместно "Азербайджанфильмом" и "Мосфильмом". В биографических фильмах Рамиза Гасаноглу "Жизнь Джавида" и "Посол зари", вышедших на экраны в 2007-м и 2012 годах, актер воплотил образы выдающихся азербайджанских писателей и общественных деятелей Гусейна Джавида и Мирзы Фатали Ахундова.

В каких телесериалах снимался Расим Балаев?

Известен актер и своими работами в популярных сериалах. В телефильме Шухрата Аббасова "Огненные дороги" о жизни известного узбекского поэта и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде он сыграл эмира Бухарского.

В августе 1994 года на "Первом канале" состоялась премьера детектива "Кодекс молчания-2", снятого Зиновием Ройзманом. Сценарий режиссер написал вместе с Георгием Вайнером и Леонидом Словиным. Балаев в этом сериале сыграл полковника Агаева, одного из главных героев.

Еще одна его совместная работа с Ройзманом — детективный сериал "Дронго" 2002 года, созданный по произведениям Чингиза Абдуллаева.

В марте 2020 года на "Первом канале" впервые был показан музыкально-биографический сериал "Магомаев", в котором актер исполнил роль Джамаледдина Магомаева, дяди знаменитого певца.

В 1982 году Балаев стал народным артистом Азербайджана, он награжден орденами "Шохрат" ("Слава"), "Шараф" ("Честь"), " Истиглал" ("Независимость").

Актер скончался 29 марта в больнице в Стамбуле, где проходил лечение. Прощание с ним состоится 30 марта в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, а похороны — на первой Аллее почетного захоронения.