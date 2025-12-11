Турецкий кинематограф: как все начиналось?

В этом году исполняется 130 лет с момента первой демонстрации киноленты на территории Османской империи. Сейчас кинематограф стал одной из самых динамично развивающихся областей культурной жизни Турции. Популярность фильмов и сериалов, созданных местными режиссерами, выходит далеко за границы станы.

Достаточно вспомнить масштабный исторический сериал «Великолепный век», ставший своего рода визитной карточкой турецкой культурной «экспансии». А как все начиналось?

Все начиналось с французов. Вскоре после демонстрации первого в истории фильма, в 1896 году в предместье Парижа братьями Пате была создана студия для съемки, обработки и печати картин. Благодаря широким связям компания «Пате» имела возможность для демонстрации первых кинолент не только в самой Франции, но и за ее пределами. В короткий срок филиалы фирмы были открыты в России, Италии и США. Но, пожалуй, самым впечатляющим ходом «братской» компании стала демонстрация киноленты во дворце Йылдыз султана Абдул-Гамида II в Константинополе. Это был 1896 год – обратите внимание, менее чем через год после первого кинопоказа братьев Люмьер.

Подобная оперативность для мало переменчивого турецкого культурного рынка была связана с двумя обстоятельствами. Прежде всего, активным проникновением новинок европейской культуры в высшие слои османского общества, несмотря на упорное сопротивление консерваторов. Хотя сам султан и не относился к сторонникам радикальных новаций. Чтобы понять масштабность культурного прорыва, напомним, что Абдул-Гамид запрещал движение автомобилей без запряженной в них лошади.

Второй фактор носил личностный характер и был связан с деятельностью представителя компании «Пате» гражданина Румынии Зигмунда Вайнберга (данные о его происхождении существенно расходятся), который поселившись в Константинополе открыл фотографическую лавку и был вполне подготовлен к переходу на следующую ступень «развития»: от фотографии к кинобизнесу.

Среди историков кино нет единого мнения о том, как именно удалось «пробить» первый показ во дворце султана, что именно демонстрировалось во время премьеры и кто проводил этот показ. Вероятнее всего, это был француз Бертран. Фильмов было очень мало, аппаратов для демонстрации – еще меньше. Поэтому эксклюзивные возможности были в руках изобретателей – братьев Люмьер и их окружения.

Однако значимая роль Зигмунда Вайнберга заключалась в том, что благодаря его инициативности и предприимчивости путь от частного показа во дворце султана до публичной демонстрации фильмов оказался на удивление недолгим.

Пионерам продвижения кинематографа во владениях султана приходилось преодолевать не только бюрократические или идеологические сложности, но и серьезные технические трудности. Например, почти неразрешимой задачей стала необходимость получить разрешение ввезти на территорию Османской империи лампы для киноаппарата. Для этого требовалось согласование на уровне местного кабинета министров.

Однако прогресс было не остановить и в 1897 году в столице Османской империи прошли первые публичные показы фильмов. Одним из таких мест стало кафе на площади Галатасарай, причем вездесущий Зигмунд Вайнберг стал не только «прокатчиком» готовых кинолент, владельцем двух кинотеатров, но и оператором-сценаристом видовых фильмов.

Первые ленты, снятые на территории Османской империи, носили сугубо видовой характер, в стилистике «оживших фотографий». Снимали их преимущественно французские операторы, которые опирались на поддержку своего посольства, что позволяло сравнительно легко получать разрешение на съемку. Соответственно, названия этих лент полностью отражали происходящее на экране - «Парад турецкой пехоты», «Турецкая артиллерия», «Панорама Золотого Рога» и «Панорама Босфора».

Заслуга Вайнберга, который постепенно стал чувствовать конкуренцию со стороны других европейцев, пионеров приобщения жителей Османской империи к магии кино, заключалась еще и в том, что популяризацию нового вида развлечений он не ограничивал рамками кафе и варьете. Важным шагом на этом пути стала демонстрация фильмов в учебных заведениях, что существенно расширяло «потребительскую среду». Из Константинополя новое развлечение начинает победный марш по провинциям огромной империи.

Первой лентой, созданной на этом пути, стала картина «Ткачи». Изначально фильм назывался «Наша 114-летняя бабушка за работой — плетением». Считается, что это первый фильм, снятый на Балканах (Румелии), находившихся под властью Османской империи. Создателями этой 60-и секундной ленты стали братья Манаки.

За короткий срок кинематограф прошел путь от султанского дворца до самых дальних регионов страны. Так закладывался фундамент будущего процветания одной из самых динамичных отраслей культурной жизни современной Турции.