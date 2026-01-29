Азербайджан вошел в число самых безопасных стран мира

В рейтинге стран по уровню террористической угрозы Азербайджан обошел такие государства, как США, Франция, Швейцария. Республика получила 93 место из 100 возможных. Самым опасным государством признан Пакистан, он занимает 1 место в рейтинге GTI-2026.

Азербайджан признан одной из самых безопасных стран мира, следует из опубликованного накануне отчета Global Terrorism Index 2026 (GTI).

Самыми опасными странами признаны Пакистан, Буркина-Фасо, Нигер. В топ-10 небезопасных стран вошли также Сирия, Израиль и другие. Афганистан занимает 11 строчку, Индия – 13, Россия – 17, Иран – 18, Египет – 32. Страны западного мира также оказались не слишком безопасны: США – 28 место, Германия – 29, Франция – 35, Швейцария – 67.

Соседи Азербайджана расположились на следующих местах в рейтинге: Турция – 36, Грузия – 77, Армения – 81 место. Китай получил 54 место, ОАЭ – 68.

Более безопасными, чем Азербайджан, признаны Беларусь, ЮАР, Северная Корея, страны Центральной Азии, ряд стран Африки.

В отчете GTI отмечается, что Азербайджан, несмотря на сложное геополитическое положение в регионе с высоким уровнем угроз террористических провокаций на религиозной, политической, национальной и иной почве, благодаря успешной внутренней и внешней государственной политике, обеспеченному развитию и стабильности, а также эффективной работе органов безопасности в сфере борьбы с терроризмом, в последние годы обладает очень высоким рейтингом внутренней безопасности в мире.

Факторы безопасности Азербайджана

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил низкий уровень террористической опасности в Азербайджане закономерным результатом работы властей по обеспечению правопорядка.

"Действительно, и туристы, и сами граждане не только в Баку, но и повсюду в Азербайджане ощущают высокий уровень безопасности в стране. В любое время суток как мужчины, так и женщины, и дети могут находиться на улице, и для них нет никакой тревоги. Безусловно, подобная безопасность начинается с работы правоохранительных органов. Кроме того, в последнее время в Азербайджане более интенсивно используются современные технологии, на улицах все больше камер наблюдения, что позитивно сказывается на контроле ситуации – качественный мониторинг позволяет предотвращать криминальные случаи", - прежде всего сказал он.

"Наряду с этим, я думаю, сказывается и характер самого населения Азербайджана: в сравнении с предыдущими годами в стране выросла доля законопослушного населения. Люди понимают, что все-таки выбор следовать законам и не нарушать права других людей напрямую отвечает их собственным интересам. В итоге прежде всего именно сочетание контроля безопасности и законопослушного поведения граждан определяет снижение криминогенной ситуации в Азербайджане", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

Во внешних аспектах безопасности ключевую роль играет установление де-факто мира с Арменией после парафирования проекта мирного договора 8 августа прошлого года. "На протяжении десятилетий независимости Азербайджана фактором внешней угрозы являлся незавершенный армяно-азербайджанский конфликт. Он определял нестабильность положения страны, когда каждый день по линии фронта шли перестрелки и время от времени погибали мирные жители. Поэтому прекращение конфликта и устранение его причин кардинально изменило ситуацию с безопасностью в Азербайджане", - отметил политолог.

"За все время после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана на условной границе с Арменией не произошло ни одной перестрелки и не погибло ни одного человека. Это тоже фактор улучшения криминогенной обстановки в стране", - заключил Ровшан Ибрагимов.