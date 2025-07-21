О выходных днях в мае рассказали в Азербайджане

Власти Азербайджана определили, какие дни будут нерабочими в мае в связи с праздниками – Днем победы над фашизмом, Гурбан байрамы и Днем независимости.

Длинные выходные ожидают жителей Азербайджана в мае в связи с праздниками, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты АР.

Речь идет о таких праздниках, как День победы над фашизмом, Гурбан байрамы и День независимости.

День Победы над фашизмом, который отмечается 9 мая, в 2026 году выпадает на выходной день – субботу. Поэтому понедельник, 11 мая, в этом году будет нерабочим днем. В общей сложности жители Азербайджана будут отдыхать с 9 по 11 мая включительно.

Праздник Гурбан байрамы в текущем году выпадает на 27 и 28 мая – то есть на среду и четверг. Кроме того, в четверг 28 мая в Азербайджане также будут праздновать День независимости.

Согласно Трудовому кодексу Азербайджана, если праздничные дни накладываются друг на друга, то граждане получают еще один выходной. В связи с этим пятница 29 мая в 2026 также будет нерабочей.

Таким образом, те, кто работает по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать пять дней, с 27 по 31 мая включительно. Для трудящихся шесть дней в неделю выходными будут три дня с 27 по 29 мая включительно, а также 31 мая. В субботу 30 мая они будут работать.

В сообщении уточняется, что в предпраздничные дни время работы уменьшается на час.