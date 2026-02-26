Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поделились публикациями в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Публикации в связи с Днем геноцида азербайджанцев сделали президент и первый вице-президент Азербайджана. 31 марта 1918 года в республике были убиты более 40 тыс человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил в своем аккаунте в социальных сетях публикацию в связи с Днем геноцида азербайджанцев.

В публикации азербайджанского лидера говорится: "31 Марта - День геноцида азербайджанцев."

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также разместила на официальных страницах в соцсетях публикацию в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

В публикации говорится о почтении к памяти жертв геноцида. "Да помилует всевышний наших шехидов", – написала Мехрибан Алиева.

День геноцида азербайджанцев – официальная памятная дата в Азербайджане с 1998 года. Геноцид произошел в 1918 году, когда армянские националисты и большевики лишили жизни более 40 тыс жителей Баку, соседних городов и сел.