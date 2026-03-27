Мужчину арестовали за передачу видео иностранным СМИ в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают об аресте жителя Ирана, передавшего зарубежным СМИ видеофайлы. Он был задержан силовиками в понедельник.

В Иране арестован мужчина, отправлявший видео зарубежным средствам массовой информации. Об этом пишет местная пресса.

По данным Iran International, мужчина был задержан 30 марта городе Карчах, к юго-востоку от Тегерана.

Согласно информации, он отправлял кадры взрывов на медиаплатформы, которые руководство Исламской Республики считает враждебными по отношению к стране.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что в Иране провели казнь двух мужчин. Ранее их обвинили в связях с оппозиционной группировкой "Организация моджахедов иранского народа" и подготовке вооруженных нападений в Тегеране с использованием самодельных пусковых установок.

