Мужчину арестовали за передачу видео иностранным СМИ в Иране

В Иране арестован мужчина, отправлявший видео зарубежным средствам массовой информации. Об этом пишет местная пресса.
По данным Iran International, мужчина был задержан 30 марта городе Карчах, к юго-востоку от Тегерана.
Согласно информации, он отправлял кадры взрывов на медиаплатформы, которые руководство Исламской Республики считает враждебными по отношению к стране.
В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что в Иране провели казнь двух мужчин. Ранее их обвинили в связях с оппозиционной группировкой "Организация моджахедов иранского народа" и подготовке вооруженных нападений в Тегеране с использованием самодельных пусковых установок.