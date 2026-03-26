Более 15 человек арестованы за передачу данных СМИ в Иране

В Иране арестовали минимум 15 человек, подозреваемых в передаче конфиденциальной информации средствам массовой информации (СМИ). Об этом пишет местная пресса.

По данным телеканала IRIB, речь идет о СМИ, которых власти Исламской Республики считают враждебными.

Граждан обвиняют в раскрытии местоположения военных объектов, публикации фотографий разрушений в результате американо-израильских атак и другой конфиденциальной информации.