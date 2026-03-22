В Иране заявили о законности права блокировать Ормузский пролив

Глава иранского МИД сделал заявление о том, что правительство страны имеет полное право блокировать судоходство в Ормузском проливе для "недружественных" стран.

У Тегерана есть законное право блокировать "вражеские суда" в Ормузском проливе, такое заявление сделал министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Как пишет информационное агентство Fars, об этом он сообщил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в ходе обсуждения ситуации на территории Ормузского пролива.

Аракчи отметил, что сложившаяся кризисная ситуация с судоходством в проливе "является прямым результатом нарушения закона и агрессии со стороны США и Израиля".

По словам главы МИД Ирана, правительство имеет право препятствовать продвижению судов из стран-врагов ИРИ и тех, кто разделяет с ними их враждебную политику по отношению к Тегерану, из соображений обеспечения безопасности.

Он обозначил, что "компетентные органы Ирана приняли необходимые меры", осознавая всю ответственность важности обеспечения судоходства в Ормузском проливе.