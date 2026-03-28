Пашинян встретился с новой главой миссии ЕС в Армении

Переговоры армянского премьер-министра Никола Пашиняна с новой главой миссии ЕС в Армении Сату Койву прошли сегодня, сообщение о них распространила пресс-служба главы Кабмина Армении.
На встрече глава армянского правительства поздравил Койву с назначением на пост главы миссии, заявил о большом значении ее деятельности в Армении.
Премьер-министр обратил внимание на динамичное развитие отношений между Арменией и Евросоюзом, отметил содействие, которое Брюссель оказывает в развитии демократических институтов в Армении.
В свою очередь Сату Койву выразила надежду на дальнейшее продолжение близкого сотрудничества и активного диалога с Ереваном.
"Собеседники коснулись установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также вопросов, связанных с обеспечением стабильности в регионе"
– пресс-служба кабмина Армении