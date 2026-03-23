Пашинян: Россия – друг Армении

В субботу армянский премьер провел встречу с жителями Еревана, на которой горожанка призвала Пашиняна не "уходить от России". Политик опроверг такую возможность развития событий. Также он рассказал, что вскоре совершит визит в РФ.

"Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи"

– Никол Пашинян

Премьер-министр также сообщил, что его дед принимал участие в Великой Отечественной войне, и добавил, что Армению и Россию связывает дружба.

"Она (Россия) наш друг"

– Никол Пашинян