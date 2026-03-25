МИД РФ предупредил о масштабировании иранского кризиса

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что военное столкновение в регионе Персидского залива имеет все шансы перерасти в более масштабный конфликт.

Существуют признаки перерастания кризиса в ближневосточном регионе в более широкомасштабный конфликт, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Уточняется, что это было им сказано на Общем собрании Российского совета по международным делам.

"То, что мы наблюдаем (в Персидском заливе - ред.) сейчас, имеет признаки перерастания во все более широкомасштабный конфликт, который некоторые уже окрестили "новой мировой войной""

– Сергей Лавров

Глава российского МИД вновь подчеркнул, что Россия настаивает на урегулировании конфликта Ирана с Соединенными Штатами во избежание еще большей эскалации.

По мнению российской стороны, наносить удары по гражданским объектам как в Иране, так и в государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива – недопустимо, отметил Лавров.

При этом, Россия готова оказать посредническую и иную помощь для организации дипломатических встреч представителей Тегерана и Вашингтона.

"Мы готовы оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь в усилиях по поиску путей возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло"

– Сергей Лавров

