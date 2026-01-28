Аэрофлот возобновляет прямые рейсы из Махачкалы в Чебоксары

Авиакомпания "Аэрофлот" с начала мая открывает регулярные прямые авиаперелеты между Махачкалой и Чебоксарами.

Со 2 мая компания "Аэрофлот" запускает регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала - Чебоксары. Прямые перелеты между городами будут выполняться на протяжении всего летнего сезона.

"Аэрофлот с 2 мая возобновляет традиционные для летнего расписания прямые рейсы по маршруту Чебоксары - Махачкала - Чебоксары. Полёты между столицами Чувашии и Дагестана будут выполняться три раза в неделю"

- Пресс-служба Аэрофлота

Вылет из Чебоксар запланирован по понедельникам, средам и субботам. Обратный рейс из Махачкалы будет осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Полеты будут проходить на лайнерах Airbus A320. Самолеты имеют двухклассную компоновку с местами для пассажиров эконома и бизнеса.

Рейсы Аэрофлота из Чебоксар в Махачкалу были запущены в июне 2025 года и выполнялись в рамках летнего расписания.