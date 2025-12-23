Самолеты Nordwind Airlines свяжут Махачкалу и Киров

С наступлением летнего высокого туристического сезона авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять регулярный прямой авиарейс Махачкала-Киров, два раза в неделю по маршруту будет летать авиалайнер Embraer 190.

Уже 8 июня текущего 2026 года в свой первый регулярный авиарейс из столицы Дагестана в приуральский Киров отправится самолет авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает пресс-служба международного аэропорта Махачкалы.

"Летом 2026 года... авиакомпания Nordwind Airlines совместно с "Икаром" запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Киров-Махачкала"

- пресс-служба аэропорта Махачкалы

Летать на новом маршруте авиакомпании будет самолет Embraer 190, а выполняться полеты будут два раза в неделю: из Махачкалы в Киров - по понедельникам и пятницам, из Кирова в Махачкалу - по понедельникам и субботам, передает "Интерфакс".

Напомним, аэропорт Махачкалы – базовый для авиакомпании Nordwind.