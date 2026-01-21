Вестник Кавказа

Золото продолжает рекордно дорожать на бирже

Золотые монеты
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Золото на бирже вновь установило рекорд. Взята планка в $5 200 за тройскую унцию, а затем и в $5 250. Рост превышает 3% относительно уровня закрытия прошлой сессии.

Стоимость золота в очередной раз установила рекорд – она поднималась выше $5 200 на бирже Comex (отделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Февральский фьючерс на 04:45 мск торговался по $5 216,7 за унцию, что выше уровня закрытия предыдущей сессии на 2,64%.

Биржевая стоимость золота впервые превысила $5 200 за тройскую унцию.

UPD: На 08:10 мск фьючерс на золото подорожал до $5 250,4. Рост составил 3,3%.

