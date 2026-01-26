Трамп рассказал о разговоре с аш-Шараа

Дональд Трамп оценил свой разговор с президентом Сирии на переходный период. Он подчеркнул, что беседа с аш-Шараа получилась хорошей.
Общаясь с представителями СМИ в Белом доме, американский лидер отметил, что провел хорошую беседу с сирийским лидером.
"Я провел замечательный разговор с уважаемым президентом Сирии. Все, что касается Сирии и этого района, продвигается очень хорошо. Мы очень довольны"
– президент США
Ранее сообщалось, что в среду аш-Шараа прилетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.