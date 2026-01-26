Вестник Кавказа

Трамп рассказал о разговоре с аш-Шараа

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп оценил свой разговор с президентом Сирии на переходный период. Он подчеркнул, что беседа с аш-Шараа получилась хорошей.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Общаясь с представителями СМИ в Белом доме, американский лидер отметил, что провел хорошую беседу с сирийским лидером.

"Я провел замечательный разговор с уважаемым президентом Сирии. Все, что касается Сирии и этого района, продвигается очень хорошо. Мы очень довольны"

– президент США

Ранее сообщалось, что в среду аш-Шараа прилетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.