Вестник Кавказа

Сирию и сектор Газа обсудили Эрдоган и Трамп

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также коснулись ряда важных международных тем.

Во вторник, 27 января, состоялся телефонный разговор президентов Турции и Соединенных Штатов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Об этом рассказали в канцелярии главы турецкого государства.

Одной из центральных тем беседы стали вопросы сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном, в том числе торговые отношения.

"Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, последнюю ситуацию в Сирии, работу "Совета мира" по Газе, торговые отношения, в первую очередь в сфере оборонной промышленности, а также региональные и глобальные события" 

– канцелярия президента Турции

Эрдоган акцентировал внимание на том, что Турция планирует продолжать шаги по развитию взаимодействия с США, так как развитие отношений по всем направлениям отвечает общим интересам двух стран. Президент Турции отметил, что Анкара придает большое значение полному выполнению соглашений о прекращении огня и процессу интеграции в соседней Сирии.

Говоря о "Совете мира" по сектору Газа, Эрдоган выразил надежду на то, что он будет вести плодотворную работу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.