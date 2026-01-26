Сирию и сектор Газа обсудили Эрдоган и Трамп

Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с Трампом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также коснулись ряда важных международных тем.

Во вторник, 27 января, состоялся телефонный разговор президентов Турции и Соединенных Штатов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Об этом рассказали в канцелярии главы турецкого государства.

Одной из центральных тем беседы стали вопросы сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном, в том числе торговые отношения.

"Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, последнюю ситуацию в Сирии, работу "Совета мира" по Газе, торговые отношения, в первую очередь в сфере оборонной промышленности, а также региональные и глобальные события"

– канцелярия президента Турции

Эрдоган акцентировал внимание на том, что Турция планирует продолжать шаги по развитию взаимодействия с США, так как развитие отношений по всем направлениям отвечает общим интересам двух стран. Президент Турции отметил, что Анкара придает большое значение полному выполнению соглашений о прекращении огня и процессу интеграции в соседней Сирии.

Говоря о "Совете мира" по сектору Газа, Эрдоган выразил надежду на то, что он будет вести плодотворную работу.