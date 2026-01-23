Крымский мост: проезд открыт, очередь устранена

В очереди на Крымский мост этим утром собралось несколько сотен автомобилей. Мост был перекрыт в ночные часы и вновь открылся в 07:32 мск. На данный момент очередь устранена.

Крымский мост был перекрыт более семи часов этой ночью – движение возобновилось в 07:32.

В первый час на автоподходах к мосту собралось 500 автомобилей, с каждой стороны время ожидания составляло около часа. К 09:00 ситуация изменилась, очередь устранена, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 27 транспортных средств"

– сообщение канала