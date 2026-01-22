Казахстанское месторождение "Тенгиз" заработает в течение недели

Министерство энергетики Казахстана возобновит работу нефтегазового месторождения "Тенгиз" в районе Каспийского моря в полном объеме в течение недели, оно уже начало давать газ.

Казахстанское нефтегазовое месторождение "Тенгиз", пострадавшее от крупного пожара 18 января, в течение ближайшей недели заработает на полную мощность, сообщил сегодня глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккненженов.

"Это сложный технологический процесс. Всего на месторождении установлено 30 трансформаторов разной мощности, в основном 110 киловольт, и три из них сгорело. Это критическое оборудование, мы восстановили часть работы этих трансформаторов, и сейчас поэтапно идет запуск месторождения"

- Ерлан Аккненженов

Вместе с "Тенгиз" восстанавливается работа и на месторождении "Королевское", работу на нем запустили их два дня назад, и сейчас добыча растет, поведал Аккенженов, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что рано утром 18 января на крупном нефтегазовом месторождении "Тенгиз" в Казахстане произошел крупный пожар. Сначала в 09:53 (07:53 мск) загорелся трансформатор турбины GT-9.3 на ГТЭС-4 (газотурбинной электростанции), а спустя некоторое время, в 11:20 (09:20 мск) загорелся трансформатор на GT-9.5 ГТЭС-4. Огонь оперативно потушили, к счастью, обошлось без пострадавших.