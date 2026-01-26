Вестник Кавказа

ВВП Азербайджана вырастет на 3% – прогноз

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Moody's прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 3%. Импульсом роста экономики называется развитие Среднего коридора.

Международное рейтинговое агентство Moody's обнародовало прогноз по росту экономики Азербайджана в этом году. По данным экономистов, рост ВВП страны в 2026 году составит 3%. 

"Мы ожидаем, что рост ВВП составит 3% в 2026 году. Падение добычи нефти останется сдерживающим фактором для роста экономики, хотя ввод в эксплуатацию нескольких проектов в сфере разведки и добычи может дополнительно увеличить добычу газа"

– эксперты Moody's 

Как отметили эксперты, фактором роста является развитие Среднего коридора, а также инфраструктурная модернизация и внедрение "зеленых технологий". 

По данным властей АР, экономика страны прибавила за прошлый год 1,4%, при этом ненефтегазовый сектор показал рост более чем на 5%. Инвестиции в эту отрасль выросли на 25%.

