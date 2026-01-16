КБР и Чечня вошли в десятку лучших туристических регионов России

В России составлен "зеленый" рейтинг туристической привлекательности, пятую и восьмую строчку которого заняли туристические объекты Кабардино-Балкарии и Чечни.

В десятке лучших регионов России по развитию туризма, проведенном ВШУ РУДН при поддержке Русского географического общества и ряда туристических платформ, оказались два региона Северного Кавказа (СКФО) - Кабардино-Балкария и Чечня, занявшие пятое и восьмое место.

"Кабардино-Балкария - один из немногих регионов России, где реализуется программа социального туризма, в рамках которой регион возмещает субъектам туристской деятельности, участвующим в проекте, 95% затраченных средств"

- рейтинг

Чечня активно развивает инфраструктуру региона, уделяя должное внимание развитию туристических проектов, и все больше привлекает в развитие туризма и гостеприимства местные сообщества, передает портал "Это Кавказ".

Все регионы-лидеры умело сочетают рост турпотока с принципами устойчивого развития. Так, Кабардино-Балкария активно развивает программу социального и экологического туризма для детей и подростков, обладая для этого весьма солидным природно-рекреационным и культурно-историческим потенциалом.