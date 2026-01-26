В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Власти Ирана казнили обвиненного в агентурной работе на израильскую разведку. Мужчина был задержан в апреле прошлого года.

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, информирует Mehr.

"Хамид Реза Сабет Эсмаильпур, задержанный 28 апреля 2025 года, был повешен за шпионаж и сотрудничество в интересах враждебной Ирану (израильской) разведывательной службы "Моссад"

– Mehr

По данным властей ИРИ, мужчина сотрудничал с израильскими спецслужбами, передавая секретные данные.

В начале января в Иране казнили еще одного обвиненного в шпионаже в пользу Тель-Авива. По версии следствия, мужчине пообещали миллион долларов за сотрудничество.