В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана казнили обвиненного в агентурной работе на израильскую разведку. Мужчина был задержан в апреле прошлого года.

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, информирует Mehr. 

"Хамид Реза Сабет Эсмаильпур, задержанный 28 апреля 2025 года, был повешен за шпионаж и сотрудничество в интересах враждебной Ирану (израильской) разведывательной службы "Моссад"

– Mehr

По данным властей ИРИ, мужчина сотрудничал с израильскими спецслужбами, передавая секретные данные. 

В начале января в Иране казнили еще одного обвиненного в шпионаже в пользу Тель-Авива. По версии следствия, мужчине пообещали миллион долларов за сотрудничество.

