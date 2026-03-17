Тегеран потребовал от Абу-Даби компенсации за удары США

Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб из-за ударов, нанесенных США по Исламской Республике с территории Эмиратов. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.

"Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану"

- Амир Саид Иравани

Напомним, что 28 февраля американские и израильские войска атаковали Исламскую Республику. Ракетные налеты привели к гибели Али Хаменеи и руководства страны, после чего КСИР ударил по базам США в соседних государствах.

Резкое обострение ситуации стало причиной организации саммита в Саудовской Аравии. По итогам этой встречи главы министерств иностранных дел 12 арабских и исламских стран назвали нанесенные удары по странам Персидского залива неоправданными и подтвердили законное право на самооборону.