Арестованный глава Минтранса Кубани покинул СИЗО

Из СИЗО освобожден глава Минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев, который, по версии следствия, причастен к коррупции в транспортной отрасли.

Глава Минтранса Кубани Алексей Переверзев, который ранее был арестован в рамках расследования коррупционного дела, покинул СИЗО после заключения досудебного соглашения. 

"Переверзев заключил досудебное соглашение и вышел из СИЗО под подписку о невыезде"

– источник 

Напомним, что неделю назад Переверзев был задержан правоохранителями, у него провели обыск. Позднее он был арестован по решению суда. Аналогичные меры были приняты в отношении двух его заместителей. 

Аресты в региональном транспортном ведомстве связаны с антикоррупционным расследованием. По данным СМИ, коррупция связана с контрактами на обслуживание дорог. Ущерб казне составил 2,8 млрд рублей.

