Танкер горел в порту Дубая после удара

На нефтяном танкере в Дубае произошел пожар после попадания в судно снаряда. ЧП ликвидировано, воздействия на окружающую среду не произошло.
"Пожарные успешно ликвидировали возгорание, произошедшее на борту кувейтского танкера в порту Дубая"
– заявление пресс-службы руководства Дубая
О пострадавших не сообщается.
В заявлении говорится, что спасатели "продолжают оценку ситуации и принимают все необходимые меры".
Сообщается, что пожар на судне с нефтью не оказал воздействия на окружающую среду.