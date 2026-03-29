Вестник Кавказа

Танкер горел в порту Дубая после удара

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На нефтяном танкере в Дубае произошел пожар после попадания в судно снаряда. ЧП ликвидировано, воздействия на окружающую среду не произошло.

В порту Дубая загорелся после удара нефтяной танкер, принадлежащий Кувейту, пожарным удалось ликвидировать возгорание.

"Пожарные успешно ликвидировали возгорание, произошедшее на борту кувейтского танкера в порту Дубая"

– заявление пресс-службы руководства Дубая

О пострадавших не сообщается.

В заявлении говорится, что спасатели "продолжают оценку ситуации и принимают все необходимые меры".

Сообщается, что пожар на судне с нефтью не оказал воздействия на окружающую среду.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
650 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.