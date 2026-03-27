Трамп рассказал о желании США взять под контроль иранскую нефть

Американский лидер заявил, что власти США рассматривают возможность установления контроля над нефтяной отраслью Ирана.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы взять под контроль нефтяную отрасль Ирана. Президент США признался, что предпочел бы забрать нефть, назвав это одним из возможных вариантов действий.

"Если честно, больше всего мне понравилось бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США спрашивают зачем мы это делаем. Но это глупые люди"

- Дональд Трамп

На заседании правительства 26 марта американский лидер также отметил готовность взять под контроль иранскую нефть. Он прямо допустил силовой захват острова Харк для получения доступа к ресурсам, сравнив этот шаг с ситуацией в Венесуэле, где США намерены управлять нефтяной отраслью бессрочно.

"Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов"

- Дональд Трамп

При этом Дональд Трамп подчеркнул успешное продвижение непрямых переговоров с Тегераном через пакистанских эмиссаров. Он выразил мнение, что прекращение огня может быть достигнуто довольно быстро.

"У нас осталось около 3 тыс целей. Мы разбомбили 13 тыс целей, и осталось уничтожить еще пару тысяч. Сделку можно заключить довольно быстро"

- Дональд Трамп

Ранее Трамп сделал заявление о том, что иранское руководство выразило согласие на большинство из 15 пунктов плана по урегулированию, предложенного США.