Российских туристов не напугала непогода в Дагестане

Российские путешественники не стали отказываться от поездок в Дагестан, несмотря на массовые подтопления из-за аномальных дождей, обрушившихся на регион, сообщили в Российском союзе туроператоров.

Непогода, обрушившаяся на Дагестан и Чечню, фактически не повлияла на поток туристов, несмотря на то, что в Дагестане от природного катаклизма пострадали многие территории и нарушено энергоснабжение: нет ни отказов, ни досрочного завершения путешествий, сообщили в Российском союзе туроператоров (РСТ).

"Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров или преждевременных возращений из-за неблагоприятной погоды в Дагестане: гостиницы и другие коллективные средства размещения функционируют в штатном режиме, туристы не отменяли свои поездки. По запланированным заездам на ближайшую неделю отказов тоже нет"

Что касается принимающей стороны, то отменены лишь единичные экскурсии, и решения о возврате средств за них туристам принимаются в индивидуальном порядке, подчеркнули в союзе, передает портал "Это Кавказ".

На ситуацию очевидно повлияло и то, что ключевые локации, туристические маршруты и объекты показа практически не пострадали, да и чрезвычайная ситуация в Махачкале и Дербенте в основном связана с подтоплениями городских улиц и проблем с отведением с них воды из-за проблем с ливневой системой, полагают специалисты туристических компаний.

Штатное пребывание отдыхающих в Дагестане подтвердили в офисах как минимум трех крупных российских туристических компаний, а забронированные заранее туры никто не отменяет, - добавили в РСТ.