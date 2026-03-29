Более 800 домов остаются подтопленными в Дагестане

Свыше восьми сотен жилых домов и более тысячи приусадебных участков на данный момент остаются затопленными после аномальных ливней в Дагестане.

"Большая вода" медлит уходить из Дагестана – на сегодняшний день подтопленными остаются сотни объектов, такое сообщение распространило МЧС.

По данным спасательного ведомства, подтопления по-прежнему фиксируются в 811 жилых домах, расположенных в четырех муниципальных образованиях. Вода так и не ушла со 1043 приусадебных участков. Кроме того, по-прежнему затоплены 55 отрезков автомобильных дорог.

В министерстве добавили, что в пунктах временного размещения продолжают находить приют 197 человек, среди них 53 ребенка.