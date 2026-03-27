В Дагестане стабилизируется ситуация после паводка – МЧС

МЧС сообщило о нормализации обстановки в республике Дагестан, где ранее на фоне мощных ливней были затоплены сотни жилых домов.

Паводковая ситуация в Дагестане начала улучшаться. По официальным данным МЧС РФ, за прошедшие сутки вода ушла из 544 жилых зданий и почти 700 приусадебных участков, которые ранее пострадали от наводнения.

"Ситуация в республике стабилизируется. За сутки от воды освободились 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Затопленными остаются 235 жилых дома, 550 приусадебных участков и 10 участков дорог"

- МЧС РФ

В населенных пунктах, которые уже освободились от подтопления, начала работу специальная оценочная комиссия. Специалисты установят точный размер ущерба, нанесенного жилому фонду и инфраструктуре региона.

В пунктах временного размещения по-прежнему находятся 118 человек, включая 34 ребенка.

К проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 250 специалистов и десятки единиц техники.

Всего в ликвидации последствий непогоды в Дагестане задействованы более 670 сотрудников МЧС.

Напомним, что сильные дожди в субботу привели к подтоплению электроподстанций и временному ограничению подачи энергии в двадцати районах. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Из зон бедствия были эвакуированы более 3,3 тыс местных жителей.