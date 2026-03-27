В Чечне и Дагестане объявлена чрезвычайная ситуация

Разгул стихии привел сегодня к введению режима чрезвычайно ситуации во всей Чечне и ряде районов и городов Дагестана. Проливные дожди переполнили реки и запустили оползни.

Мощные ливни, обрушившиеся в эти выходные на Северный Кавказ, произвели настолько разрушительное воздействие на республики СКФО, что власти на местах приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

В Чечне режим ЧС действует на всей территории республики, документ о чрезвычайных мерах подписал руководитель республики Рамзан Кадыров.

"Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики"

– распоряжение Рамзана Кадырова

За два дня в зоне бедствия в Чечне оказались свыше 1800 домохозяйств в 18 населенных пунктах. Кроме того, как сообщили в чеченском ГУ МЧС, пострадали 28 дорог и 17 мостов, выведены из строя 5 газопроводов и 6 трансформаторных будок.

В ночь на воскресенье началась эвакуация из села Кундухово Гудермесского муниципального района из-за выхода из берегов реки Сунжа. К настоящему времени из населенного пункта вывезены 504 человека, включая 190 детей.

Также порядка 430 человек эвакуировано из также расположенного возле Сунжи в Гудмермесском районе Чечни села Брагуны.

В Дагестане режим чрезвычайной ситуации введен на отдельных территориях, в первую очередь в Махачкале и Хасавюртовском районе – глава Дагестана Сергей Меликов пояснил, что именно там сложилась самая тяжелая ситуация. В хасавюртовском селе Адильотар под воду ушло около 500 домохозяйств, все население эвакуировано.

В воскресенье после полудня режим ЧС начался в городе Буйнакск, причем не из-за подтопления, а из-за высокой опасности оползней. Оползневые процессы уже зафиксированы в районе Приреченска, там уже проведена эвакуация.

Всего к настоящему моменту в Дагестане из подтопленных зданий вывезено более 3300 человек.