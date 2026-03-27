В Дагестане на 70% восстановили подачу электричества

Аварийные службы на 70% восстановили подачу электроснабжения в Дагестане, информирует "Дагэнерго".
"Энергетики "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей. Возобновлена подача электроэнергии части потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах"
– "Дагэнерго"
Ранее власти региона сообщили о масштабных отключениях электроснабжения на фоне сильных дождей. Проблема охватила свыше 500 тыс абонентов в республике.
Также поступала информация об отключении газоснабжения в республике из-за оползней и дождей. Подача газа приостановлена в 12 населенных пунктов, аварийные службы устраняют проблему.