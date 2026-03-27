В Дагестане 12 населенных пунктов остались без газа из-за дождей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
12 населённых пунктов Дагестана остались без газа из-за ливней и оползней. Проводятся восстановительные работы.

Сильнейшие дожди и вызванные ими оползни привели к нарушению газоснабжения в Дагестане. Проблема зафиксирована в 12 населенных пунктах республики, передает "Газпром межрегионгаз Махачкала". 

"Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварийных нарушений газоснабжения, затронувших 12 населенных пунктов на территории Ахтынского, Докузпаринского и Хасавюртовского районов, а также поселок Талги города Махачкалы"

– пресс-служба 

Для исправления ситуации направлены аварийные бригады, также задействована спецтехника. Однако восстановление подачи газоснабжения осложняется погодными условиями и труднодоступностью населенных пунктов.

