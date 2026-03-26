Поезда частично встали из-за подтоплений в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
График движения поездов изменен из-за ливней, спровоцировавших подтопления и даже разрушение железной дороги, в Дагестане.

Мощные ливни стали причиной перебоев в железнодорожном движении в Дагестане, подробности рассказала компания РЖД.

В сообщении говорится, что в результате ливней вырос уровень воды в реке Ярыкса, в результате был поврежден железнодорожный мост по двум путям станции Хасав-Юрт. К счастью, никто не пострадал. Однако было на время остановлено движение поездов на участке от Хасав-Юрта до Кади-Юрта.

"На данном участке курсирует одна пара пассажирских поездов дальнего следования"

– РЖД

Кроме того, ливни подтопили рельсы на станции Тарки, поезда через нее не ходят, что вызвало задержку на станции Махачкала поезда N85, направляющегося из Москвы в Дербент. Опоздание составляет 2,5 часа. Пассажиров двух поездов – из Дербента в Махачкалу и в обратном направлении – на участке от Махачкалы до Манаса перевезут на автобусах.

Кроме того, не состоятся рейсы двух пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент. Еще у пяти пригородных поездов, на участках Дербент – Махачкала и Дербент – Хасав-Юрт, маршрут уменьшен до станции Манас.

