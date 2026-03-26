Эвакуация и разрушения: что происходит в Дагестане сегодня

Мощные ливни обрушились на Дагестан. Сообщается о подтоплениях, отключении электричества и воды, частичной эвакуации населения. В Махачкале введен режим ЧС, в Хасавюрте обрушился ж/д мост.

С пятницы в Дагестане бушует непогода, которая продлится, по прогнозам синоптиков, еще сутки. Мощные ливни и ураганный ветер нанесли ущерб инфраструктуре и сказались на жизни населения.

Свыше 130 населенных пунктов в республике обесточены, также в нескольких районах наблюдаются перебои в подаче воды. Подтоплены территории.

В Махачкале из-за погодных условий объвлен режим ЧС.

"В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям"

– администрация города

Подстанции и десятки домов в дагестанской столице подтоплены, проводится эвакуация.

"На улице Заречная... подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. <…> Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено четыре человека"

– МЧС РФ по Дагестану

В настоящее время вода убывает, была произведена расчистка сточной канавы.

Непогода в Дагестане также привела к разрушениям: в городе Хасавюрт обрушился железнодорожный мост.

"В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации"

– глава города Корголи Корголиев